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Рейдеры не пускают в Art of Fitness законного директора фитнес-зала

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© Фото: vk.com/artoffitness

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Полиция уже ведет разбирательство по данному случаю.

В ТРК «Монпасье» прямо сейчас разворачиваются события, напоминающие лихие 90-е: держатель половины акций ООО «Искусство Фитнесса» Олег Сухоруков объявил запрет на вход в офис компании генеральному директору и держателю 50% акций Льву Лебедеву. В октябре 2016 года Сухоруков провел незаконное собрание акционеров, в ходе которого выбрал себя новым генеральным директором, однако 30 июня 2017 года суд признал это решение незаконным.

«18 августа решение суда было исполнено налоговой службой, и запись о том, что Лебедев является генеральным директором, была восстановлена. Однако вчера, когда Лебедев попытался занять свое законное рабочее место, крепкого телосложения менеджеры заявили, что не будут смотреть выписки из налоговой и никуда не пустят действующего генерального директора», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» представляющий Льва Лебедева юрист Владимир Горбенко.

Прямо у входа в фитнес-зал Лебедев обратился в полицию и вместе с прибывшим участковым сумел попасть в помещения организации, которую возглавляет, — менеджеры, действовавшие по указанию Сухорукова, не рискнули блокировать сотрудника правоохранительных органов. После этого Лебедев уже в отделении полиции написал заявление о совершении преступления по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Полиция уже начала разбирательство по этому заявлению, но до его окончания Лебедеву, видимо, придется ходить на работу в сопровождении полицейского, ведь в противном случае попасть в свой фитнес-зал он не сможет.

Борьба за фитнес-клуб «Art of Fitness», расположенный в ТРЦ «Монпансье», началась в 2014 году. Тогда два бизнес-партнера Сухоруков и Лебедев делили доли ООО «Искусство фитнеса» напополам – каждый имел по 50%. При этом гендиректором значился Лев Лебедев. Супруга Сухорукова Марина фигурировала в данной истории как человек, давший компании в долг при нагрянувшем кризисе, правда под залог - 17% доли ООО «Искусство фитнеса».

Подробности спора учредителей читайте в материале «Санкт-Петербург.ру» «Привет из «лихих» 90-х, или как сегодня «отжимают» бизнес» 

Фото: vk.com/artoffitness
 

Далее история вышла из правового поля. По версии Лебедева, чета Сухоруковых осуществила рейдерский захват его предприятия: благодаря юридическим и финансовым хитростям Сухоруковы смогли «оформить» часть доли Лебедева на себя. Протокол о выборе нового гендиректора был якобы подписан на собрании, законность которого Лебедев уже оспорил в суде. В свой фитнесс-зал «Art of Fitness» Лебедев тогда попасть не смог - у ТРЦ «Монпасье» ему помешала группа мужчин крепкого телосложения в кожаных куртках.

По информации «Санкт-Петербург.ру», сегодня у входа в «Art of Fitness» снова появились мужчины в кожаных куртках, внешне очень напоминающие тех, которые еще осенью 2016 года препятствовали Лебедеву попасть в свой офис. Их намерения очевидны, но до тех пор, пока они физически не начнут блокировать Лебедева, полиция не имеет права вмешиваться.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что фитнес-зал «Art of Fitness» пытаются обанкротить: 3 июля 2017 года заявление с требованием признать клуб банкротом было принято в работу Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти.

Лебедева предполагает, что через процедуру банкротства Олег Сухоруков планирует создать новую компанию и передать ей имущество ООО «Искусство Фитнеса» по заниженной стоимости и продолжить деятельность в ТРК «Монпансье», но уже под новым брэндом.

Ко всему прочему, Сухорукову нужно было решить вопрос с помещением – у «Art of Fitness» заключен договор с арендодателем сроком на 15 лет. Чтобы расторгнуть этот договор, Сухоруков перестал платить за аренду помещения. Даже если в ближайшие дни Лебедев сможет вернуться на рабочее место, то его ожидает суровая встреча с итогами работы экс-партнера, который, используя и законные, и незаконные методы, попытался стать единоличным владельцем совместно созданного бизнеса.  

 

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