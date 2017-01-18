Передел власти в фитнес-клубе Art of Fitness получил «черную метку» от арбитражного суда

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 17 января удовлетворил иск бывшего генерального директора ООО «Искусство фитнеса» Льва Лебедева, который считает, что его фитнес-клуб был захвачен экс-партнерами Олегом и Мариной Сухоруковыми. В своем исковом заявлении Лебедев требовал признать незаконным участие Марины Сухоруковой в собраниях и голосованиях акционерного общества.

«Победа в первой инстанции — это только первый шаг. Теперь очередь за признанием в суде незаконности собрания, которое было проведено Сухоруковым с нарушением закона и решений, принятых на этом собрании. В уголовной плоскости все двигается довольно медленно, пока что нас вызвали для дачи объяснений. Мы планируем передать оперуполномоченному решение суда, что сыграет важную роль в возбуждении уголовного дела», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» юрист Владимир Горбенко.

Борьба за фитнес-клуб «Art of Fitness», расположенный в ТРЦ «Монпансье», началась в 2014 году. Тогда два бизнес-партнера Сухоруков и Лебедев делили доли ООО «Искусство фитнеса» напополам – каждый имел по 50%. При этом гендиректором значился Лев Лебедев. Марина Сухорукова фигурировала в данной истории лишь как человек, давший компании супруга в долг при нагрянувшем кризисе, правда под залог - 17% доли ООО «Искусство фитнеса».

Подробности спора учредителей читайте в материале «Санкт-Петербург.ру» Привет из «лихих» 90-х, или как сегодня «отжимают» бизнес

Далее история вышла из правового поля. По версии Лебедева, чета Сухоруковых осуществила рейдерский захват его предприятия: благодаря юридическим и финансовым хитростям Сухоруковы смогли «оформить» часть доли Лебедева на себя. Протокол о выборе нового гендиректора был якобы подписан на собрании, законность которого и оспаривает в суде Лебедев. В свой фитнесс-зал «Art of Fitness» Лебедев тогда попасть не смог - у ТРЦ «Монпасье» ему помешала группа мужчин крепкого телосложения в кожаных куртках,

«Сегодня мы видим в «Искусство Фитнеса» ожидаемую ситуацию, так как к управлению организацией пришел человек без малейшего опыта в данной сфере бизнеса. За три месяца сократились доходы организации, взыскивать убытки мы также планируем в судебном порядке, сильно упал уровень сервиса, обслуживания клиентов, множество неполадок остаются без внимания, что портит репутацию нашего детища - фитнес-клуба «Art of Fitness». В ближайшее время планируем вернуться к управлению, навести порядок», — прокомментировал ситуацию бывший генеральный директор и акционер Лев Лебедев.