Кевин Спейси опубликовал видео от лица героя «Карточного домика»

Против актера Кевина Спейси начат судебный процесс о непристойном нападении и избиении в связи с предполагаемыми домогательствами актера к 18-летнему подростку.

Первое заседание суда состоялось 20 декабря, а 7 января Спейси будут предъявлены уголовные обвинения.

Сразу после появления новостей об обвинениях Спейси выложил видеообращение на YouTube. Ролик идет три минуты и называется Let Me be Frank. В нем актер предстает в образе героя «Карточного домика» президента Фрэнка Андервуда. От участия в сериале его отстранили из-за обвинений в сексуальных домогательствах осенью 2017 года. Это первое публичное выступление Спейси с того момента.

Актер в образе своего персонажа говорит о событиях из сериала. Многие зрители увидели в его речи прямые намеки на скандал с домогательствами. Спейси в ролике заявил, что «пережил импичмент без суда» и что не будет платить за то, чего не совершал.

Он добавил: «Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся». «Некоторые верили и ждали, затаив дыхание, чтобы услышать мои признания. Они готовы умереть, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное – правда, и что я получил то, что заслуживал», – говорит Спейси.

Актер заявил, что его уверенность в том, что все узнают правду, с каждым днем растет. «Выводы могут быть такими обманчивыми. Скучали по мне?» – в конце добавил актер.

Скандал со Спейси начался в октябре 2017 года, когда голливудскую звезду обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько мужчин. Актера лишили премии «Эмми» за вклад в телеиндустрию, съемки «Карточного домика» приостановили, а премьеру фильма «Все деньги мира» перенесли. Режиссеру картины Ридли Скотту пришлось заменить Спейси другим актером и переснять несколько эпизодов.

Видео: YouTube-канал Kevin Spacey