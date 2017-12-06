Time назвал "человеком года" поднявших проблему домогательств женщин

Американский журнал Time признал человеком года «нарушителей молчания». Это женщины, которые привлекли внимание общественности к проблеме сексуальных домогательств, в первую очередь – в шоу-бизнесе.

На обложку декабрьского номера журнал помести женщин, рассказавших о домогательствах. В их числе – актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и бывший инженер Uber Сьюзен Фаулер.

На втором месте списка оказался лидер прошлого года – президент США Дональд Трамп. Третье место занял генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Громкие скандалы вокруг домогательств в шоу-бизнесе разгорелись после расследования газеты The New York Times о приставаниях голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам. В домогательствах Вайнштейна обвинили такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Лена Хиди, Роуз Макгоуэн и ряд других. Актриса Алиса Милано предложила высказаться жертвам домогательств с помощью тега #MeToo.

В итоге Вайнштейн ушел из основанной им The Weinstein Company, против него ведется расследование. В домогательствах обвиняли также Мэрайю Керри, Стивена Сигала, Сильвестра Сталоне, Дастина Хоффмана и других знаменитостей. Актер Энтони Рэпп обвинял в домогательствах Кевина Спейси, который играет главную роль в сериале «Карточный домик» - и после этого Netflix разорвал с последним контракт.