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Картина дня: контракт Ерохина с «Зенитом» и электронные визы в Петербург

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© Фото: vk.com/zenit

Темы дня

Сколько еще лет полузащитник проведет в петербургском клубе и какие изменения ждут туристов.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало продление контракта футболиста Александра Ерохина с «Зенитом». Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка», 78.ru (16:10) и «Деловой Петербург» (16:35).

Соглашение с игроком подписали по схеме 3+1. Полузащитник за два года провел за «Зенит» 67 матчей, забив 15 голов.

«Долгосрочный контракт лично для меня – мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов УЕФА. "Зенит" – топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении», – сказал Ерохин.

Второй темой, по версии «Монитора», стало введение электронных виз для иностранцев в Петербурге и Ленинградской области. Первыми об этом написали «Невские новости» (18:15), «Фонтанка» (18:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (18:35).

Президент России Владимир Путин подпишет указ, согласно которому туристы смогут приезжать в Северную столицу и в Ленобласть по электронной визе. Соответствующую тему он обсудил с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым на встрече 18 июля, которая состоялась в городе на Неве.

Пока что не уточняется, как будет работать виза. Подобная система работает на Дальнем Востоке, она действует для граждан 18 стран. Виза действует месяц, оформляется за несколько дней.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало снятие с Кевина Спейси обвинений в сексуальных домогательствах. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (00:35), «Деловой Петербург» (09:35) и Shuum.ru (11:52).

Прокурор прекратил дело против актера, которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 18-летнему парню в 2016 году. В суде заявили, что дело невозможно продолжить, поскольку молодой человек отказался давать показания, сославшись на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Сообщается, что заявитель отказался давать показания о пропаже мобильного телефона, с которого он якобы слал сообщения и видео своей девушке во время встречи со Спейси. Голливудский актер в свою очередь не признал вину.

В домогательствах Спейси обвинили несколько десятков мужчин, до суда дошло только одно дело. Актера сняли с главной роли в сериале «Карточный домик», также его лишили премии «Эмми».

Самыми оперативными в Петербурге стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и «Невские новости».

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