«Яндекс» объяснил «дату смерти» Петра Порошенко

Поисковик «Яндекс» использовал данные открытых источников, где была указана «дата смерти» президента Украины Петра Порошенко. Система выступила лишь как агрегатор внешней информации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее в пятницу, 14 декабря, при запросе «Порошенко» на первой странице поисковой выдачи «Яндекса» отображался блок из «Википедии», в котором упоминалась «дата смерти» украинского лидера 11 декабря 2018 года. Спустя некоторое время эта информация исчезла.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти [Порошенко]», – рассказали в компании.

Скриншот: поисковая выдача «Яндекса» 14 декабря 2018 года по запросу «Порошенко»