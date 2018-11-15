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Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику, который отжался 4105 раз без остановки

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© Фото: Instagram / @rahimkurievvazaev

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Ребенок отжался прямо на капоте автомобиля и рассказал, что может делать до 5000 отжиманий.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes пятилетнему Рахиму Куриеву, который 12 ноября 2018 года отжался 4105 раз без перерыва.

Кадыров сообщил мальчику, что машину ему дарит благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова. «Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», – сказал Кадыров.

Рахим Куриев в ответ отжался прямо на капоте автомобиля и рассказал, что может делать до 5000 отжиманий.

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Пятилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт сумел отжаться 4105 раз за 2 часа 25 минут. Рекорд зафиксировали на видео представители министерства спорта Чечни. «Наш чеченский Шварценеггер, как его называют, посвятил свой рекорд главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову», – рассказал министр Чечни по физкультуре и спорту Муса Ханариков.

Книга рекордов России отказалась засчитать достижение ребенка. Организации не понравилось, что во время выполнения упражнения мальчик смотрел мультики и передвигал дощечки, с помощью которых он считал количество отжиманий, передает Mash. Представители Книги рекордов России предложили Рахиму повторить отжимания.

Предыдущий рекорд по числу отжиманий, по сообщениям СМИ, в декабре 2015 года установил пятилетний Бату Боктаев из Элисты, прозванный «калмыцким Шварценеггером». Он отжался от пола 4050 раз меньше чем за три часа. В Книге рекордов России записей о нем нет, но есть рекорд в 1000 отжиманий, который в феврале 2016 года установил 8-летний Даниил Белых из Великого Устюга. Согласно Книге, среди пятилетних мальчиков больше других в сентябре 2015 года отжался Всеслав Смирнов из Москвы – 110 раз.

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