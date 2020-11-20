Кадыров поручил убрать персонажей Marvel в детски садах

Недавно Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил с инспекцией новый жилой комплекс в Курчалое, проверил его готовность к сдаче и решил "внести небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок". Его привело в шок присутствие таких всеми любимых персонажей из вселенной Marvel, как Человек-паук, например.

Он был удивлён, почему в детских учреждениях присутствуют супер-герои, а не национальные исторические герои. В следствие чего, он поручил заменить во всех детских учреждениях персонажей Marvel. По словам главы Чечни:"Это всё Фантазии." Кадыров поручил разместить фотографии "настоящих героев в истории религии и народа" , которые реальны.