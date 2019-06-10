«Я/Мы Иван Голунов»: главное об уголовном деле журналиста

Задержание, казус с фотографиями

Иван Голунов, специальный корреспондент «Медузы» и бвыший сотрудник Forbes, «Ведомостей», РБК и «Дождя», был задержан 6 июня 2019 года на Цветном бульваре в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотиков. ГУ МВД России по Москве сообщило, что при досмотре в рюкзаке у Голунова, специализирующегося на расследованиях о коррупции, работе московской мэрии и различных рынков, были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства – вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 грамма и электронные весы. В отношении Голунова было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Заявление полиции сопровождалось фотографиями нарколаборатории, якобы расположенной в квартире Ивана. Впоследствии МВД признало, что среди девяти фотографий, опубликованных на сайте ГУ МВД России по Москве, только одна была сделана в квартире журналиста.

Остальные снимки были сделаны «по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Первоначально расследованием занималась полиция Западного округа Москвы. Голунов, по словам правоохранителей, находился под наблюдением полиции с марта. «Известно было только имя – Иван и номер мобильного телефона», – заявил оперуполномоченный в интервью «России-24», которого телеканал представил как начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Интервью с ним было записано со спины, имя полицейского телеканал не назвал.

«Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает у нас иностранные государства, вылетает в Ригу, то есть страны ближнего зарубежья, в связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыта, он может перемещать из этих иностранных государств», – добавил оперативник. Он также заявил, что Голунов продавал наркотики в Москве, в том числе в Западном административном округе, преимущественно в ночных клубах.

Сам Голунов в интервью «России-24» заявил о своей невиновности. «Я готов ответить. При мне не было никогда никаких наркотиков, только давно у меня были таблетки, которые выписал врач», – отметил журналист. Анализ мочи Голунова, взятый сразу после задержания, также не выявил следов наркотиков.

Первоначально Голунов в показаниях сообщил, что его избили при задержании. Он отметил, что следователь ударил его, когда он отказался подписать протокол. Помимо этого, один из сотрудников наступил ему ногой на грудь.



В пресс-службе ГУ МВД Москвы опровергли заявления журналиста об избиениях. Там заявили, что информация не соответствует действительности.



Позднее Голунову стало плохо, для его обследования вызвали бригаду скорой помощи. Врачи выявили подозрение на сотрясение головного мозга, ушиб ребер, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Следователи отказались госпитализировать журналиста, однако позднее вызвали еще одну бригаду скорой. Она подтвердила подозрения врачей.



Вскоре Голунова все-таки направили в городскую клиническую больницу №71. Главврач Александр Мясников заявил, что серьезных травм не выявили. Журналисты отметили, что Мясников ведет собственную программу на канале «Россия», а в 2009-2010 годах был главврачом Кремлевской больницы Управления делами президента РФ.

Фото: Евгений Одиноков / РИА «Новости»

Суд, домашний арест

8 июня, Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным. Он добавил, что готов сотрудничать со следствием, «если оно будет играть по честным правилам игры».

Следствие ходатайствовало о заключении журналиста под стражу. Адвокаты требовали отпустить Голунова, указывая, что 48 часов с момента его задержания давно истекли: Ивана задержали около 14:30 6 июня (протокол о задержании был оформлен в 03:00 следующего дня), а суд начался в 20:00 8 июня.

Никулинский суд Москвы принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив вместо этого журналиста под домашний арест до 7 августа. На него были наложены стандартные ограничения под домашним арестом: запрет пользоваться интернетом, общаться по телефону с кем-либо, кроме адвокатов и следователей, покидать жилое помещение и менять место проживания.

Иван перед вынесением решения о мере пресечения рассказал, что ему поступали угрозы в связи с материалами о похоронном бизнесе. «Поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе, говорили, что лучше не заниматься этой темой», – заявил журналист. Голунов пояснил, что его задержали в день сдачи черновика текста на эту тему.

Поддержать журналиста у суда собралось более 300 человек. Ситуацию активно освещали в соцсетях и СМИ.

В тот же день дело Голунова было передано из Западного административного округа в главное следственное управление МВД по Москве. «Уголовное дело в отношении Голунова, возбужденное УВД по ЗАО Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве», – сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы главка Юрия Титова.

Как рассказал Титов, расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

На брифинге по итогам ПМЭФ-2019 советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что администрация президента РФ взяла на контроль дело Голунова. «Посмотрим, проверим, изучим», – сказал Кобяков. Комментируя публикацию фотографий на сайте ГУ МВД по Москве якобы по делу Голунова, Кобяков напомнил, что «за обман и подтасовку фактов есть статья». «Те, кто это делает, за это ответят», – добавил советник президента РФ.

В понедельник, 10 июня, эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями Голунова. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой осуществляют защиту Голунова.

«На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили», – заявил Чиков.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Причина задержания, кто поддержал, а кто – нет

Защита Голунова считает, что наркотические вещества Ивану подкинули. В «Медузе», где работает Голунов, и других изданиях заявили, что связывают задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. В заявлении генерального директора интернет-издания Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова сообщается: «Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. „Медуза“ будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню – и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами».

В пятницу, 7 июня, Европейская федерация журналистов (EFJ), объединяющая 320 тыс. журналистов из 45 стран, потребовала от властей России немедленно освободить Голунова. «Как и многие известные российские журналисты, мы уверены, что Иван Голунов невиновен. Мы считаем, что главной целью полицейской операции было заставить его замолчать и запугать всех журналистов, расследующих коррупцию российских чиновников», – заявил генсек EFJ Рикардо Гутьеррес.

На следующий день информация о преследовании Голунова была внесена на платформу Совета Европы по защите журналистов. Пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан заявила, что Голунов не должен подвергаться преследованиям за то, что он просто выполнял свою журналистскую работу, и призвала провести прозрачное расследование этого дела.

В поддержку журналиста проводились многочисленные одиночные пикеты: у здания ГУВД Москвы, у здания суда, в Петербурге и других городах. В защиту Голунова выступили Юрий Шевчук, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Борис Гребенщиков, Ксения Собчак, Oxxxymiron и многие другие известные личности, а также сотни журналистов. Несколько участников пикетов были задержаны полицией.

С другой стороны, глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил вечером 9 июня волну требований взять дело Голунова под контроль. По его мнению, целью «требователей» было свести к нулю итоги Петербургского международного экономического форума, который проходил с 6 по 8 июня, и представить Россию в качестве страны-изгоя. Глава Чечни осудил также «либеральные СМИ», которые в погоне за рейтингом «заголосили о Голунове», пренебрегая интересами страны и народа.

В воскресенье, 9 июня, в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24» показали сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов «имел признаки опьянения», при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были. В тот же день главный редактор телеканала Евгений Бекасов пообещал, что сюжет будет переделан, пишет ТАСС.

В понедельник, 10 июня, печатные версии газет РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» впервые в истории вышли с совместным заявлением и одинаковой надписью на первой полосе: «Я/Мы Иван Голунов».

Фото: Артем Процюк / ТАСС