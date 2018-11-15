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Картина дня: культурный форум, Instagram Кадырова и Mercedes для «чеченского Шварценеггера»

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© Фото: Instagram / @mrdbiblioteka

Темы дня

Где проходит международное событие, что произошло со страницей чеченского лидера и кто подарил машину пятилетнему ребенку.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало открытие VII Международного культурного форума. Первыми об этом написали «Мойка78» (10:20), АБН (10:30) и Regnum (10:35).

Официальная церемония прошла в Главном штабе Эрмитажа. Помимо этого, открылась деловая площадка форума в Российском этнографическом музее. В 2018 году мероприятие проходит с 15 по 17 ноября.

Планируется, что на форуме побывают 30 тыс. человек из 150 стран. В рамках события состоится вручения премии «Меценат года» и другие мероприятия.

Второй темой, согласно «Монитору», стала очередная блокировка аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram.

Страница была недоступна 11 месяцев, и 14 ноября ее разблокировали. В первом посте Кадыров написал оду своему пистолету, которого назвал «преданным и бескорыстным братом» и «учителем».

Вскоре аккаунт чеченского лидера в очередной раз заблокировали. По словам представителя социальной сети, страница была восстановлена по ошибке, сообщает «Интерфакс».

Третьей темой, по версии «Монитора», стал подарок Кадырова мальчику из Чечни, который отжался боле 4 тыс. раз подряд. Оперативнее всех об этом сообщили «Мойка78» (13:10) и «Невские новости» (15:40).

Пятилетний Рахим Куриев отжался 4105 раз для Книги рекордов России, но ее представители не утвердили результат. Организации не понравилось, что во время выполнения упражнения мальчик смотрел мультики и передвигал дощечки, с помощью которых он считал количество отжиманий.

Кадыров поддержал мальчика и подарил его семье автомобиль Mercedes. «Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», – сказал глава Чечни.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», «Невские новости» и Gazeta.SPb.

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