Кадырову вернули доступ к Instagram, а затем снова отняли за оду пистолету

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову 14 ноября разблокировали аккаунт в Instagram, который был недоступен 11 месяцев. В первом же посте после разблокировки он написал оду своему пистолету. После этого аккаунт снова стал недоступен.

В посте Кадыров назвал свой пистолет «преданным и бескорыстным братом». «Смотрю на тебя как на скромного учителя, что дает мне короткие, но очень мудрые советы... ты член моей семьи. Тебя любят мои дети», – написал Кадыров.

В своем Telegram-канале Кадыров пояснил, что хотел написать пост про пистолет еще 22 декабря 2017 года, но лишился доступа к аккаунту. Его также заблокировали в Facebook.

Министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров тогда сообщил, что была совершена «подлая диверсионная кибератака». Он добавил, что соцсеть действовала «по указке Госдепа США».