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Картина дня: драка с Кокориным и Мамаевым, задержание банды изготовителей оружия и подготовка Петербурга к культурному форуму

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© Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Темы дня

Кого в очередной раз избили футболисты, где задержали членов банды по производству оружия и как проходит подготовка Петербурга к международному форуму.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала вторая за сутки драка футболистов Кокорина и Мамаева. Первыми об этом написали dp.ru (11:25), «Санкт-Петербург.ру» (11:26) и «Gazeta.SPb» (11:50).

Полиция возбудило уголовное дело о побоях из-за конфликта с участием футболистов Александра Кокорина из «Зенита» и Павла Мамаева из «Краснодара». Инцидент случился утром 8 октября у гостиницы «Пекин» в Москве. Футболисты напали на 33-летнего Виктора Соловьева. Он работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Накануне происшествия было возбуждено уголовное дело из-за нападения Кокорина и Мамаева на Дениса Пака, директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало задержание в Петербурге членов банды, которая занималась изготовлением оружия. Быстрее всех об этом сообщили dp.ru (10:30), «Санкт-Петербург.ру» (10:45) и abnews.ru, «Мойка78» (10:55).

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге и Петрозаводске троих человек, у которых обнаружил 36 самодельных бомб и оружие. В частности, у мужчин нашли 1300 граммов взрывчатого вещества, 19 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты и винтовки, 1400 патронов и две гранаты.

В Петрозаводске оперативники закрыли лабораторию по переработке, ремонту оружия и изготовлению взрывчатки, а в Петербурге – мастерскую по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Третьей темой дня, по данным «Монитора», стала подготовка Петербурга к VII Международному культурному форуму. Оперативнее всех об этом рассказали nevnov.ru (13:10),«Мойка78» (17:05) и rtr.spb.ru  (18:00).

В центральном выставочном зале «Манеж» обсудили подготовку и проведение VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что для Петербурга этот форум имеет большое значение, так как город является родоначальником этого масштабного события.

На подготовку и проведение форума правительство Петербурга выделило 80 млн рублей. Большое внимание уделяется информационно-рекламной кампании события. Ожидается, что общее число участников превысит 30 тысяч. Культурный форум в этом году будет проходить в Северной столице с 15 по 17 ноября.

Петербург с официальным визитом посетят эксперты всего мира, в том числе звезды театра, оперы, балета, а также различные государственные деятели и представители сферы бизнеса.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», nevnov.ru и «Gazeta.SPb».

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