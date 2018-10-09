В Петербурге и Петрозаводске задержали членов банды, изготовлявшей оружие

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге и Петрозаводске троих человек, у которых обнаружил 36 самодельных бомб и оружие. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.

В частности, у мужчин нашли 1300 граммов взрывчатого вещества, 19 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты и винтовки, 1400 патронов и две гранаты.

В Петрозаводске оперативники закрыли лабораторию по переработке, ремонту оружия и изготовлению взрывчатки, а в Петербурге – мастерскую по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Возбуждено несколько уголовных дел о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.