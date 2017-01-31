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Картина дня: бюджет Петербурга, выговор КРТИ и зарплата Ивановича в "Зените"

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© Фото: vladtime.ru

Темы дня

Сколько составил дефицит бюджета Петербурга в 2016 году, за что Полтавченко объявил выговор КРТИ и сколько будут платить Браниславу Ивановичу в "Зените".

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стала информация о том, что дефицит бюджета Петербурга в 2016 году составил 20 млрд рублей. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Агентство бизнес новостей" в 10:45, "Санкт-Петербург.ру" в 11:35, "Телеграф" в 12:40.

Дефицит бюджета Петербурга в 2016 году составил 20 млрд рублей. Об этом на заседании Смольного рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, его цитирует "Фонтанка.ру"

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Доход бюджета в прошлом году - 476,7 млрд рублей, а расходов было на 496,5 млрд рублей. Более 95% дохода – собственные средства, еще 4,9% - это поступления из федерального бюджета.

Главным источником поступления остаются налог на доходы физических лиц (41,8%) и налог на прибыль организаций (26,5%). Предполагалось, что бюджет Петербурга в 2016 году должен был составить 447,9 млрд рублей. Корабельников уточнил, что темп роста превысил 108%.

Смольный почти на 100% исполнил бюджет 2016 года, самая объемная доля расходов (93,6%) пришлась на исполнение различных программ.

В 2016 году Смольный потратил меньше, чем планировал, отметил Корабельников. В утвержденном на год бюджете расходная часть должна была составить 506,5 млрд рублей. После корректировки - 510,5 млрд рублей, в итоге уложились в 496,5 млрд рублей. 

Практически нетронутым в 2016 году остался Резервный фонд правительства Петербурга, который составлял 3,3 млрд рублей. Из него было освоено лишь 11,9% (0,4 млрд рублей).

В 2016 году банковские депозиты принесли в петербургский бюджет 5 млрд 593 млн рублей при ставке 10,2% годовых, это на 14 млн рублей меньше, чем в 2015 году.

Главу комитета финансов на заседании правительства упрекнули в том, что освоение бюджетных средств "ускоряется" лишь к концу года. Корабельников пообещал подтянуть качество финансового менеджмента.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Смольный "забыл" потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестиционной программы - она исполнена лишь на 90,9%. В прошедшем году правительство Петербурга освоило 78,4 из выделенных 86 млрд рублей. 

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что Полтавченко объявил выговор руководству КРТИ из-за парковки в Купчино. В Петербурге первыми об этом написали: "Деловой Петербург" в 13:10, "Санкт-Петербург.ру" в 13:55, "Телеграф" в 15:00. 

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил выговор руководству rомитета по развитию транспортной инфраструктуры из-за перехватывающей парковки в Купчино. Об этом сообщает "Лайф".

"Осенью 2015 года мною было дано поручение о создании перехватывающей парковки в районе станции метро "Купчино". 30 ноября 2016 года меня проинформировали коллеги, что парковка будет построена. Потом вдруг пришло письмо из КРТИ, что построена она не будет, потому что не согласована с ГАТИ. Это меня повергло в недоумение: о чем же там люди целый год договаривались? Я начал задавать вопросы коллегам по этому поводу, и вдруг, раз-два, парковка появилась, причем в то время, когда работы вообще нельзя было проводить, и, скорее всего, без согласования с ГАТИ", - рассказал глава Петербурга на сегодняшнем заседании Смольного.

Предположительно, парковку успели "построить" всего за две недели. Полтавченко добавил, что возмущен "подобным подходом первого заместителя главы комитета Вадима Власова", попросив объявить ему строгий выговор. Также, по словам губернатора, персональную ответственность за проволочки и нарушения несет и другой замглавы комитета, Иван Каргин.

"Все время, что ли, палкой нужно бить кого-то? То за исполнение бюджета, то за обман в работе по обращениям граждан. Надо уже более ответственно, более серьезно подходить к нашей работе. Не надо пытаться обманывать горожан, меня обманывать не стоит. Все равно правду узнаю и накажу", - резюмировал Полтавченко.

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что "Зенит" будет платить Браниславу Ивановичу 3,2 млн евро в год.

СМИ озвучили условия, на которых сербский защитник Бранислав Иванович перейдет в "Зенит". Как оказалось, петербургский клуб готов платить ему не только годовую зарплату в 3,2 млн евро, но и бонусы, сообщает "Петербургский Дневник".

Эксперты считают, что Бранислав Иванович из "Челси" сможет полностью заменить Николаса Ломбертса в составе "Зенита". Если петербургский клуб купит звезду сербского футбола, то сразу же спокойно сможет отпустить своего легионера-ветерана. Тем более, что сам Нико несколько раз заявлял, что не прочь попробовать себя в новом клубе. Это мнение в телефонном разговоре с порталом Piter.TV высказал спортивный журналист Антон Ванюшов.

"Трансфер Ивановича открывает наконец-то возможность для спокойного ухода Ломбертса. Бельгиец уже в каждом своем интервью просит продать его в любой другой европейский клуб. Он уже устал в Петербурге, да и хочет играть поближе к дому. Теперь такая возможность наконец-то появится", - заявил главный редактор sportexpert.tv. 

Самыми оперативными за сутки стали: "Агентство Бизнес Новостей", "Невские новости" и "Петербургский дневник".

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