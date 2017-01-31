Полтавченко объявил выговор руководству КРТИ из-за парковки в Купчино

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил выговор руководству rомитета по развитию транспортной инфраструктуры из-за перехватывающей парковки в Купчино. Об этом сообщает Лайф.

"Осенью 2015 года мною было дано поручение о создании перехватывающей парковки в районе станции метро "Купчино". 30 ноября 2016 года меня проинформировали коллеги, что парковка будет построена. Потом вдруг пришло письмо из КРТИ, что построена она не будет, потому что не согласована с ГАТИ. Это меня повергло в недоумение: о чем же там люди целый год договаривались? Я начал задавать вопросы коллегам по этому поводу, и вдруг, раз-два, парковка появилась, причем в то время, когда работы вообще нельзя было проводить, и, скорее всего, без согласования с ГАТИ", - рассказал глава Петербурга на сегодняшнем заседании Смольного.

Предположительно, парковку успели "построить" всего за две недели. Полтавченко добавил, что возмущен "подобным подходом первого заместителя главы комитета Вадима Власова", попросив объявить ему строгий выговор. Также, по словам губернатора, персональную ответственность за проволочки и нарушения несет и другой замглавы комитета, Иван Каргин.

"Все время, что ли, палкой нужно бить кого-то? То за исполнение бюджета, то за обман в работе по обращениям граждан. Надо уже более ответственно, более серьезно подходить к нашей работе. Не надо пытаться обманывать горожан, меня обманывать не стоит. Все равно правду узнаю и накажу", - резюмировал Полтавченко.