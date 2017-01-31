  • 31 Январь 2017
USD 01.02.2017 60.0851 -0.0767
USD ММВБ 22:17 60.07370  
EUR 01.02.2017 64.2850 -0.1483
EUR ММВБ 22:17 64.8060  
Нефть($) 31.01.2017 55.72 +0.60
Нефть(p) 31.01.2017 3347.94 +31.82

Полтавченко объявил выговор руководству КРТИ из-за парковки в Купчино

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Перехватывающую парковку построили всего за две недели и "скорее всего, без согласования с ГАТИ".

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил выговор руководству rомитета по развитию транспортной инфраструктуры из-за перехватывающей парковки в Купчино. Об этом сообщает Лайф.

"Осенью 2015 года мною было дано поручение о создании перехватывающей парковки в районе станции метро "Купчино". 30 ноября 2016 года меня проинформировали коллеги, что парковка будет построена. Потом вдруг пришло письмо из КРТИ, что построена она не будет, потому что не согласована с ГАТИ. Это меня повергло в недоумение: о чем же там люди целый год договаривались? Я начал задавать вопросы коллегам по этому поводу, и вдруг, раз-два, парковка появилась, причем в то время, когда работы вообще нельзя было проводить, и, скорее всего, без согласования с ГАТИ", - рассказал глава Петербурга на сегодняшнем заседании Смольного.

Предположительно, парковку успели "построить" всего за две недели. Полтавченко добавил, что возмущен "подобным подходом первого заместителя главы комитета Вадима Власова", попросив объявить ему строгий выговор. Также, по словам губернатора, персональную ответственность за проволочки и нарушения несет и другой замглавы комитета, Иван Каргин.

"Все время, что ли, палкой нужно бить кого-то? То за исполнение бюджета, то за обман в работе по обращениям граждан. Надо уже более ответственно, более серьезно подходить к нашей работе. Не надо пытаться обманывать горожан, меня обманывать не стоит. Все равно правду узнаю и накажу", - резюмировал Полтавченко.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm