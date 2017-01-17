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Смольный "забыл" потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы

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© Фото: svopi.ru

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В 2016 году правительство Петербурга освоило 78,4 из выделенных 86 млрд рублей.

В 2016 году Смольный "забыл" потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестиционной программы - она исполнена лишь на 90,9%. Об этом сообщили в пресс-службе комитета финансов.

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В прошедшем году правительство Петербурга освоило 78,4 из выделенных 86 млрд рублей. Больше всего средств не успел потратить комитет по строительству - 5,3 млрд рублей - ведомство исполнило АИП на 81% (в 2015 году - 74%).

Хуже всего в 2016 году строились объекты здравоохранения и спорта. Во время строительства "Зенит-арены" не освоили 240 млн рублей, а на тренировочные площадки, которые возводят к ЧМ-2018, не успели потратить 480 млн рублей.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры исполнил программу на 96%, превысив прошлогодний показатель на 4%. Большую часть из не потраченных 1,3 млрд должны были направить на строительство линии метро от "Приморской" до "Савушкина" и депо "Южное" Фрунзенского радиуса. Контракт на строительство депо был расторгнут из-за отставания от графика работ.

Вместе с тем в процентном соотношении хуже всего справился с АИП комитет по промышленной политике и инновациям. За год он освоил только 28% средств, выделенных на строительство инфраструктуры для предприятий.

Комитет по природопользованию смог потратить только 35% средств - 14 из 40 млн - на проектирование. В 2015 году комитеты Петербурга исполнили АИП на 86,4%. Тогда до городских строек не дошло почти 10 млрд рублей.

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