"Трансстрой" намерен отсудить у Смольного более 400 млн рублей за депо "Южное"

Корпорация "Трансстрой" подала иск к Дирекции транспортного строительства на 413,3 млн рублей. Он зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иск связан с разрывом контракта на строительство депо "Южное" Фрунзенского радиуса метро, сообщает "Фонтанка.ру". Это произошло еще в декабре 2016 года. Контракт был заключен летом 2014 года сроком до 20 января 2018 года. Среди причин расторжения контракта — отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта. Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой. "Трансстрою" также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны "Трансстроя" составляет 359 млн рублей.

В сентябре прошлого года председатель совета директоров "Трансстроя" Кирилл Поляков рассказывал о проблемах с авансированием проекта. Он утверждал, что фактически депо строит "Трансстрой Запад", работы ведутся по графику, но не исключал возможного расторжения контракта из-за "политического фактора".

В июле 2016 года комитет по строительству со скандалом разорвал три контракта с "Трансстроем" на строительство "Зенит-арены" стоимостью 24 млрд рублей. Корпорацию также обвинили в срыве сроков стройки и низком качестве работ. Теперь Смольный пытается взыскать с "Трансстроя" 3,6 млрд авансов. "Трансстрой" оценил свой ущерб почти в 7 млрд рублей.

Новый конкурс на строительство электродепо "Южное" объявят с 16 по 31 января. Депо должно быть достроено к январю 2018 года, расходы на строительство составят 6,6 млрд рублей.