  • 11 Январь 2017
USD 12.01.2017 60.1614 0.2081
USD ММВБ 16:17 60.13090  
EUR 12.01.2017 63.5184 -0.0261
EUR ММВБ 16:17 63.1460  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

"Трансстрой" намерен отсудить у Смольного более 400 млн рублей за депо "Южное"

Автор:


© Фото: s1.1zoom.me

Темы дня

В декабре 2016 года Дирекция транспортного строительства расторгла с корпорацией контракт на строительство электродепо Фрунзенского радиуса метро.

Корпорация "Трансстрой" подала иск к Дирекции транспортного строительства на 413,3 млн рублей. Он зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иск связан с разрывом контракта на строительство депо "Южное" Фрунзенского радиуса метро, сообщает "Фонтанка.ру". Это произошло еще в декабре 2016 года. Контракт был заключен летом 2014 года сроком до 20 января 2018 года. Среди причин расторжения контракта — отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта. Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой. "Трансстрою" также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны "Трансстроя" составляет 359 млн рублей.

В сентябре прошлого года председатель совета директоров "Трансстроя" Кирилл Поляков рассказывал о проблемах с авансированием проекта. Он утверждал, что фактически депо строит "Трансстрой Запад", работы ведутся по графику, но не исключал возможного расторжения контракта из-за "политического фактора".

В июле 2016 года комитет по строительству со скандалом разорвал три контракта с "Трансстроем" на строительство "Зенит-арены" стоимостью 24 млрд рублей. Корпорацию также обвинили в срыве сроков стройки и низком качестве работ. Теперь Смольный пытается взыскать с "Трансстроя" 3,6 млрд авансов. "Трансстрой" оценил свой ущерб почти в 7 млрд рублей.

Новый конкурс на строительство электродепо "Южное" объявят с 16 по 31 января. Депо должно быть достроено к январю 2018 года, расходы на строительство составят 6,6 млрд рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

    С каждым днем все большее число людей оплачивают покупки с помощью смартфонов. «Санкт-Петербург.ру» узнал, как работают платежи с мобильных устройств, и составил список популярных способов бесконтактной оплаты

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой