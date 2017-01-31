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Дефицит бюджета Петербурга в 2016 году составил 20 млрд рублей

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© Фото: utmagazine.ru

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Резервный фонд Смольного в прошлом году остался практически нетронутым.

Дефицит бюджета Петербурга в 2016 году составил 20 млрд рублей. Об этом на заседании Смольного рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, его цитирует "Фонтанка.ру"

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Доход бюджета в прошлом году - 476,7 млрд рублей, а расходов было на 496,5 млрд рублей. Более 95% дохода – собственные средства, еще 4,9% - это поступления из федерального бюджета.

Главным источником поступления остаются налог на доходы физических лиц (41,8%) и налог на прибыль организаций (26,5%). Предполагалось, что бюджет Петербурга в 2016 году должен был составить 447,9 млрд рублей. Корабельников уточнил, что темп роста превысил 108%.

Смольный почти на 100% исполнил бюджет 2016 года, самая объемная доля расходов (93,6%) пришлась на исполнение различных программ.

В 2016 году Смольный потратил меньше, чем планировал, отметил Корабельников. В утвержденном на год бюджете расходная часть должна была составить 506,5 млрд рублей. После корректировки - 510,5 млрд рублей, в итоге уложились в 496,5 млрд рублей. 

Практически нетронутым в 2016 году остался Резервный фонд правительства Петербурга, который составлял 3,3 млрд рублей. Из него было освоено лишь 11,9% (0,4 млрд рублей).

В 2016 году банковские депозиты принесли в петербургский бюджет 5 млрд 593 млн рублей при ставке 10,2% годовых, это на 14 млн рублей меньше, чем в 2015 году.

Главу комитета финансов на заседании правительства упрекнули в том, что освоение бюджетных средств "ускоряется" лишь к концу года. Корабельников пообещал подтянуть качество финансового менеджмента.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Смольный "забыл" потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестиционной программы - она исполнена лишь на 90,9%. В прошедшем году правительство Петербурга освоило 78,4 из выделенных 86 млрд рублей.

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