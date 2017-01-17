Картина дня: "Красный Бор", Путин и "закон Димы Яковлева"

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стала информация об утечка газа на полигоне "Красный Бор".

Проверка на полигоне началась накануне, 16 января, из-за жалоб сотрудников полигона, жителей Никольского, Колпино а также других близлежащих поселков.

Сотрудники правоохранительных органов и МЧС не установили источник запаха газа на территории полигона "Красный Бор".

Полицейские проверили записи видеокамер полигона, которые снимают прибывающий на "Красный Бор" транспорт. На видео не было зафиксировано случаев завоза отходов извне.

Сегодня, 17 января, на "Красный Бор" также приезжали представители Законодательного собрания Петербурга и департамента Росприроднадзора по СЗФО совместно с журналистами. При осмотре полигона не ощущалось стойкого запаха газа, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Главный эколог "Красного Бора" Евгений Пеньковский заявил, что после осмотра территории полигона, газовой котельной и магистрального газопровода источники запаха обнаружены не были. Он добавил, что ощущение запаха меняется от скорости ветра.

Сегодня в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заявили, что "Красный Бор" не причастен к распространившемуся запаху газа. По данным комитета, источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа на участке сетей газораспределения в районе поселка Тельмана.

Несмотря на это, пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО позднее сообщила, что утечка газа могла произойти с "Красного Бора". В ходе осмотра выявлены следы подъезда автотранспорта к карте № 67 и слива в нее отходов неустановленного класса опасности,

На полигоне "Красный Бор" накоплены 2 млн тонн опасных отходов, его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015 года из-за риска просачивания отравленных вод в Неву.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что определенные силы в США пытаются подорвать легитимность избрания Дональда Трампа и не дать вступить ему в должность главы государства, сообщают РИА "Новости".

По словам Путина, противники республиканца, победившего на выборах, ставят перед собой две задачи. Первая - подрыв легитимности выборов и самого Трампа, второе - "связать вновь избранного президента по рукам и ногам" в выполнении обещаний.

Российский лидер назвал порочащую Трампа информацию "фальшивкой", а люди, которые ее распространяют, "хуже, чем проститутки" считает он.

Путин опроверг наличие у России "компромата" на республиканца и отметил, что визит Трампа в Россию состоялся несколько лет назад, когда он не был политическим деятелем. "Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет! Это просто полный бред", - сказал он, объяснив все слухи "деградацией американских политических элит".

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным "закон Димы Яковлева", предусматривающий запрет на усыновление российских детей гражданами США, передает "Интерфакс".

Вердикт суда предусматривает покрытие Россией морального ущерба 45 истцам в размере порядка 75 тысяч евро. Также власти обязаны оплатить судебные издержки в общей сложности 13,6 тысяч евро.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей. Им отказали в усыновлении, несмотря на то, что процедура оформления уже была начата. Это объясняется вступлением в силу в 2013 году "закона Димы Яковлева", названного так по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США из-за того, что приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Закон запрещает гражданам США усыновлять российских детей. Истцы же утверждают, что меры властей РФ нарушают статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Решение ЕСПЧ поддержал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские", - сказал он, отметив, что "закон Димы Яковлева" был ответом на "список Магнитского", хотя "сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям".

Самыми оперативными за сутки стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург", "ЗакС.ру".