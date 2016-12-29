Соколов: Крушение Ту-154 произошло из-за технической неисправности

Глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию о расследовании крушения Ту-154, сказал, что причиной крушения Ту-154 стала техническая неисправность. Об этом он сообщил на пресс-конференции ТАСС, посвященной работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Самолет при ударе о водную поверхность и в последующем о дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции", — заявил Соколов.

Тем не менее чиновник призвал воздержаться от распространения любых версий крушения самолета до окончательного объявления результатов работы комиссии.

В Министерстве обороны добавили, что выводы будут сделаны не ранее чем через 30 суток, не менее 10 из которых уйдет на расшифровку "черных ящиков". Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сказал, что со вчерашнего дня продолжается детальная расшифровка и изучение материалов, которые имеются в найденных параметрических и речевых накопителях.

Он также уточнил, что на борту Ту-154 было лишь два бортовых самописца. Ранее сообщалось, что в самолете был третий "черный ящик", который сегодня был найден уничтоженным.

"На борту самолета Ту-154 находится два аварийных накопителя, один — параметрический, второй — с записью переговоров экипажа, третьего накопителя нет, есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета", — цитирует Сергея Байнетова РИА "Новости".

Байнетов добавил, что последний полет Ту-154 продолжался около 70 секунд, максимальная высота была около 250 м при скорости 360-370 км/ч.

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Предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154 подтверждал версию об ошибке пилотирования. Также ранее были опубликованы переговоры в кабине пилотов Ту-154.

Самолет Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи на Черном море 25 декабря. На борту самолета летели 92 человека, в том числе девять журналистов и 64 музыканта ансамбля имени Александрова. При крушении никто не выжил. Сегодня, 29 декабря, стало известно, что часть останков жертв катастрофы Ту-154 была найдена на берегу Адлера. Всего было найдено 19 тел и 239 фрагментов тел погибших. При поисковых работах обнаружили и 1,8 тыс. фрагментов самолета.