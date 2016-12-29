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Третий "черный ящик" Ту-154 разрушен

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© Фото: Артур Лебедев/ТАСС

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Основная часть операции завершена, подняты 19 тел.

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны РФ, разрушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"От третьего "черного ящика" обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - передает издание слова источника.

Он также добавил, что сама пленка испорчена, но подлежит частичной расшифровке.

"Третий "черный ящик", находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - отметил источник.

Другие два бортовых самописца находятся в удовлетворительном состоянии. По словам источника издания, сейчас проводится их расшифровка в Москве.

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Помимо этого, источник РИА "Новости" сообщил, что основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море завершена. По словам источника издания, все основные части самолета ТУ-154 были подняты со дна Черного моря. Сейчас они находятся на спецплощадке в Сочи, где с ними буду проведены дальнейшие работы.

Также, по словам источника, на поверхность подняты 19 тел, 17 из них, а также все фрагменты тел доставлены в Москву для опознания.

Ранее были опубликованы переговоры в кабине пилотов Ту-154. 

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря. По словам источника "Интерфакса", анализ "черного ящика" подтверждает версию об ошибке пилотирования.

Самолет Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи на Черном море 25 декабря. На борту самолета летели 92 человека, в том числе девять журналистов и 64 музыканта ансамбля имени Александрова. При крушении никто не выжил.

 

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