В Петербурге появилось граффити с Мединским в шапочке из фольги

Арт-группа "Явь" нарисовала на одном из домов Петербурга граффити с министром культуры РФ Владимиром Мединским. На рисунке глава Минкультуры изображен в шапочке из фольги, а вокруг него нарисованы голуби с известными цитатами чиновника.

Фото: vk.com/yav_zone

Художники сказали, что только с помощью шапочки из фольги "никто не может управлять" Мединским, "но кажется, министр и сам не всегда способен управлять собой".

"Несмотря на то, что фразы вырваны из контекста, их литературная форма и эмоциональный посыл не похожи на ответ хранителя культуры необразованным обывателям интернета, а скорее напоминают последний аргумент в яростном споре. Но слово не воробей, особенно у министра Российской Федерации", — сообщается в заявлении арт-группы.

Активисты арт-группы добавили, что в будущем будут вспоминать не полезные дела Мединского, а анекдоты, связанные с его личностью, "что в конечном счете не принесет пользы русской культуре". Представители "Яви" пожелали чиновнику "меньше надеяться на шапочку из фольги" и "больше работать над самоконтролем".

В ноябре 2016 года арт-группа "Явь" нарисовала граффити с избранным президентом США Дональдом Трампом и певицей Мадонной, а в декабре провела акцию "Стихи вместо рекламы". Ранее арт-группа делала граффити с космонавтом и граффити с президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном.