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Покрас Лампас впервые расписал стену отеля в центре Петербурга

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© Фото: Instagram / @pokraslampas

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Огромное граффити площадью более 250 кв.м. получило название «Дуализм».

Знаменитый уличный художник Покрас Лампас расписал стену отеля Wynwood, расположенного в доме 18-20 по набережной канала Грибоедова. Огромное граффити площадью более 250 кв.м. (площадь шести однокомнатных квартир, – прим. ред.) получило название «Дуализм». Оно посвящено двойственности восприятия современного искусства.

«Очень горжусь этим проектом и тем, что наконец отметился с артом в моем любимом Петербурге. Мой первый крупный уличный проект в городе, но верю, что будут еще», – написал Покрас Лампас в своем Instagram, пообещав раскрыть подробности проекта чуть позже.

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Покрас Лампас известен росписью крыши Дворца итальянской цивилизации в Риме, инсталляцией, выставленной в Третьяковской галерее, и другими работами, появившимися на улицах Лондона, Гамбурга и Сеула.

Ранее в Петербурге появилось граффити с портретом английского ученого Стивена Хокинга. Художники из арт-группы «Явь» объяснили свое решение увековчить исследователя тем, что «он занимался самым важным, чем только может заниматься человек – познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса».

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