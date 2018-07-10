В Петербурге появился новый портрет Черчесова на месте закрашенного граффити

В Петербурге перерисовали граффити с главным тренером Станиславом Черчесовым, которое было осквернено вандалами. Злоумышленники «отрезали» наставнику национальной команды указательный палец. Теперь Черчесов отдает воинское приветствие. Подобный жест главный тренер продемонстрировал после мяча Артема Дзюбы в ворота Саудовской Аравии.

Предыдущее граффити с наставником сборной России помогал рисовать лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Он поставил знак копирайта рядом с надписью «Ты просто космос, Стас».

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На данный момент портрет Черчесова можно увидеть на одной из трансформаторных будок на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц. Граффити с главным тренером сборной появилось после победы над Египтом со счетом 3:1. Эта виктория позволила нашим футболистам впервые за 32 года выйти в плей-офф Чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2018 проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. Сегодня, 10 июля, в 21:00 на стадионе «Зенит-арена» пройдет полуфинал турнира между Францией и Бельгией. Матч за третье место состоится 14 июля в 17:00. Финал пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля в 18:00.