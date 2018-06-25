В Ленобласти может появиться поселок имени Черчесова

Поселок имени Свердлова могут переименовать в честь главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. С подобной инициативой выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров. По мнению парламентария, наставника национальной команды нужно пригласить в этот населенный пункт.

«Нужно пригласить Черчесова для того, чтобы он изучил поселок имени Свердлова – выпил чашку кофе, прошел пару улиц, после чего можно будет абсолютно законно переименовать поселок», – сказал Петров, добавив, что надеется на поддержку коллег в продвижении инициативы.

Черчесов впервые за 32 года вывел сборную России в плей-офф Чемпионата мира по футболу. Под руководством осетинского наставника наша команда разгромила Саудовскую Аравию, победила Египет и уступила Уругваю.

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На клубном уровне Черчесов приводил к чемпионству польскую «Легию», брал серебро чемпионата России по футболу вместе со «Спартаком». В составе красно-белых, будучи игроком, знаменитый вратарь выигрывал чемпионат России и СССР.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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