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МВД назвало действия журналистов передачи "Ревизорро" незаконными

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© Фото: svopi.ru

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Аргументы ведущей программы на самом деле не соответствуют российскому законодательству.

Министерство внутренних дел России назвало действия съемочной группы телепередачи "Ревизорро" незаконными. Разъяснения такой позиции содержатся на официальном сайте ведомства.

Как сообщается на сайте МВД, программа "Ревизорро" занимается проверкой и фиксацией нарушений хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах на территории страны. Однако в российском законодательстве установлено, что проверкой соблюдения СанПИН и защитой прав потребителей занимается государственный орган — Роспотребнадзор.

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В МВД сообщили, что статья 47 Закона РФ "О средствах массовой информации", на которую ссылается ведущая программы Елена Летучая, не дает журналисту прерогатив, свойственных государственным органам, в том числе не дает право на применение мер принуждения.

Помимо этого, правила оказания услуг общественного питания, утвержденные в 1997 году постановлением Правительства РФ, не дают ни потребителю, ни журналисту прав самостоятельно входить в помещения, доступ к которым ограничен.

В Министерстве внутренних дел добавили, что есть не только статья 58 Закона "О средствах массовой информации", предусматривающая ответственность за ущемление свободы массовой информации, но и статьи 4 и 59, которые устанавливают ответственность за злоупотребление свободой массовой информации.

Программа "Ревизорро" выходит с 2014 года на телеканале "Пятница". Съемочная команда передачи проводит проверку качества предоставления услуг в местах общественного питания, гостиницах и других местах. Зачастую действия съемочной группы приводили к скандалам с участием владельцев и представителей этих заведений.

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