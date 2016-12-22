Роспотребнадзор отреагировал на претензии МВД к «Ревизорро»

Роспотребнадзор заявил, что телепередача «Ревизорро», ведущая которой устраивает проверки ресторанов, полезна, пишет ТАСС. Как пояснили в ведомстве, на основе этих сюжетов сотрудники государственной организации устраивают внеплановые проверки.
Таким образом в Роспотребнадзоре прокомментировали позицию МВД, где сочли, что сотрудница телеканала «Пятница» не может подменять собой государственный орган.
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Программа «Ревизорро» - заказное шоу или реальная проверка?
Съемочная группа «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей проверяет рестораны и кафе и ищет там нарушение санитарных норм. Сотрудники телеканала, как правило, пытаются попасть на кухню.
Авторы программы неоднократно жаловались на нападения со стороны сотрудников заведений. Рестораны, в свою очередь, подавали иски о защите деловой репутации. Программа «Ревизорро» выходит с 2014 года на телеканале «Пятница».