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В метро Петербурга объяснили происхождение названия станции «Пионерская»

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© Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

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Изначально станцию метро могли назвать в честь одного из соседних проспектов.

Станции метро «Пионерская» в Петербурге изначально не собирались давать такое название. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

Исполнительный комитет Ленсовета предполагал, что станцию можно будет назвать «Богатырский проспект» или «Проспект Испытателей», рядом с которыми она находится.

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Конечный вариант за несколько месяцев до ввода объекта в эксплуатацию предложила Ленинградская пионерская организация из-за вклада юных горожан в строительство метро. Они собирали металлолом для сооружения подземеных конструкций. В итоге станцию открыли 4 ноября 1982 года к 60-летию Всесоюзной пионерской организации.

«Так, в городе появилась занимательная путаница. В Санкт-Петербурге есть Пионерская улица, Пионерская площадь и станция метро «Пионерская». Но все они находятся в разных местах», – отметили в подземке.

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