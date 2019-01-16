В метро Петербурга объяснили происхождение названия станции «Пионерская»

Станции метро «Пионерская» в Петербурге изначально не собирались давать такое название. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

Исполнительный комитет Ленсовета предполагал, что станцию можно будет назвать «Богатырский проспект» или «Проспект Испытателей», рядом с которыми она находится.

Читайте также:

Петербургское метро объяснило значение своего логотипа

Конечный вариант за несколько месяцев до ввода объекта в эксплуатацию предложила Ленинградская пионерская организация из-за вклада юных горожан в строительство метро. Они собирали металлолом для сооружения подземеных конструкций. В итоге станцию открыли 4 ноября 1982 года к 60-летию Всесоюзной пионерской организации.

«Так, в городе появилась занимательная путаница. В Санкт-Петербурге есть Пионерская улица, Пионерская площадь и станция метро «Пионерская». Но все они находятся в разных местах», – отметили в подземке.