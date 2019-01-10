Петербургское метро создало бот в Telegram для пополнения «Подорожника»

Руководство петербургского метро создало бота для мессенджера Telegram, которое позволяет пополнить проездной билет «Подорожник». Об этом сообщили в канале подземки.

С помощью мессенджера можно положить деньги на баланс карты и в случае необходимости получить электронный кассовый чек. Комиссия при пополнении счета не взимается.

«До этого мобильные способы оплаты включали только пополнение через SMS и одноименные мобильные приложения Android и iOS», – отметили в пресс-службе метро.

Официально мессенджер Telegram заблокирован на территории России. Соответствующее постановление суда было вынесено в апреле 2018 года.

Несмотря на запрет, петербургское метро продолжает пользоваться сервисом. Также его использует объединенная пресс-служба судов Петербурга.