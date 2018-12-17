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Руководство Исаакиевского собора не согласовывало религиозные службы в Екатерининском приделе

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© Фото: Instagram / @annfish

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Глава музея-памятника Мудров отметил, что на тему служб проводились совещания, но окончательное решение не было принято.

Руководство музея-памятника «Исаакиевский собор» не согласовывало проведение религиозных служб в Екатерининском приделе храма. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Парламентарий со ссылкой на письмо директора музея Юрия Мудрова рассказал, что по вопросу служб проводились рабочие совещания, но решений об освобождении придела не было. Вишневский добавил, что в среднем на религиозные мероприятия приходят лишь 60-70 человек.

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«Иначе говоря, все разговоры о крайней необходимости получения церковниками еще одного придела и уверения в поступлений строжайших указаний – вранье. Никакого ажиотажа и никакой потребности в расширении пространства для служб. Более чем достаточно того, что уже есть», – заявил депутат.

В январе 2017 года Георгий Полтавченко, занимавший должность губернатора Петербурга, заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора «уже решен», поэтому храм отдадут РПЦ. Однако с тех пор руководство РПЦ так и не подало заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, но и после них к теме не возвращались.

При этом ранее, в 2015 году, Смольный отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. Например, за 2017 год Исаакиевский собор заработал почти 900 млн рублей.

В начале декабря 2018 года в соборе прошла акция против передачи придела святой Екатерины РПЦ. В нем планируют проводить богослужения. Через пару дней десять депутатов Законодательного собрания призвали отменить решение о подготовке передачи храма.

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