В Исаакиевском соборе прошла акция против передачи придела святой Екатерины РПЦ

В Исаакиевском соборе в воскресенье, 2 декабря, прошел флешмоб «Очередь в музей» против передачи придела святой Екатерины РПЦ. Об этом активисты сообщили в группе «Защитим Исаакиевский собор» во «ВКонтакте».

Участники акции выстроились в единую очередь у касс музея с синими лентами и значками «Нам нужен музей».

Они купили билеты и внутри Исаакиевского собора стали собирать подписи против передачи придела святой Екатерины под управление РПЦ.

Как сообщает «Фонтанка», в акции «Защитников Исаакия» приняло участие порядка 40 человек. Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале рассказал, что на акцию пришло около 50 человек.

Ранее стало известно, что придел святой Екатерины в Исаакиевском соборе передадут РПЦ для проведения богослужений.