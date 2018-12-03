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В Исаакиевском соборе прошла акция против передачи придела святой Екатерины РПЦ

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© Фото: vk.com/spbsobor
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    Участники акции выстроились в единую очередь у касс музея с синими лентами и значками «Нам нужен музей».

    В Исаакиевском соборе в воскресенье, 2 декабря, прошел флешмоб «Очередь в музей» против передачи придела святой Екатерины РПЦ. Об этом активисты сообщили в группе «Защитим Исаакиевский собор» во «ВКонтакте».

    Участники акции выстроились в единую очередь у касс музея с синими лентами и значками «Нам нужен музей».

    Они купили билеты и внутри Исаакиевского собора стали собирать подписи против передачи придела святой Екатерины под управление РПЦ.

    Как сообщает «Фонтанка», в акции «Защитников Исаакия» приняло участие порядка 40 человек. Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале рассказал, что на акцию пришло около 50 человек.

    Ранее стало известно, что придел святой Екатерины в Исаакиевском соборе передадут РПЦ для проведения богослужений.

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