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«Хватит размазывать сопли»: спикер ЗакСа Макаров призвал Смольный передать Исаакиевский собор РПЦ

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© Фото: Instagram / @tokarevs

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Председатель петербургского парламента заявил, что нужно как можно скорее решить вопрос с храмом.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что власти Северной столицы обязаны передать Исаакиевский собор Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Макаров сказал, что он не понимает позицию исполнительной власти по ситуации с храмом. «Пора прекратить размазывать сопли по щекам. Власть не должна быть дряблой, вялой, безвольной. Если хотите такое слово, власть не должна быть импотентом», – добавил он.

Председатель ЗакСа выразил недовольство в связи с экскурсиями в соборе, которые проводят одновременно с богослужениями. «Разве это нормально для православных людей, когда во время службы болтают, приходят с экскурсиями? Приходят люди, которым в соответствии с особыми православными канонами нельзя заходить в эти святые места? Это абсолютно неправильно», – заявил Макаров.

Он добавил, что после передачи собора вход в храм будет бесплатным для всех.

В январе 2017 года экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора «уже решен», поэтому храм отдадут РПЦ. Однако с тех пор руководство РПЦ так и не подало заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, но и после них к теме не возвращались.

При этом ранее, в 2015 году, Смольный отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. Например, за 2017 год Исаакиевский собор заработал почти 900 млн рублей.

В начале декабря 2018 года в соборе прошла акция против передачи придела святой Екатерины РПЦ. В нем планируют проводить богослужения. Через пару дней десять депутатов Законодательного собрания призвали отменить решение о подготовке передачи храма.

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