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Десять депутатов ЗакСа попросили Беглова отменить передачу Исаакиевского собора РПЦ

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© Фото: Instagram / @gilwoo_shin

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Документ подписали члены фракций «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и «Партия роста».

Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга попросили врио губернатора Северной столицы Александра Беглова отменить решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом рассказал парламентарий Максим Резник на своей странице в Facebook.

Документ подписали депутаты фракций «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и «Партия роста» – Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Алексей Ковалев, Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Они отметили, что жители Северной столицы не раз обращались к ним по поводу отмены распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) от 30 декабря 2016 года.

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Парламентарии ссылаются на письмо главы ведомства Михаила Мокрецова, написанное в минувшем октябре. В нем вице-губернатор заявил, что исполнение двух пунктов распоряжения КИО утратило актуальность. Речь идет об «определении возможности изъятия» храма из управления музея-памятника «Исаакиевский собора» и о предоставлении сведений о составе и свойствах музейных предметов и коллекций.

В январе 2017 года экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора «уже решен», поэтому храм отдадут РПЦ. Однако с тех пор руководство РПЦ так и не подало заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, но и после них к теме не возвращались.

При этом ранее, в 2015 году, Смольный отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. Например, за 2017 год Исаакиевский собор заработал почти 900 млн рублей.

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