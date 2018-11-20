На Бычьем острове в Петербурге вместо спортцентра Ротенберга создадут пансион воспитанниц Минобороны

На территории Бычьего острова рядом с Крестовским островом вместе спорткомплекса миллиардера Аркадия Ротенберга появится пансион для воспитанниц Министерства обороны РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в военном ведомстве.

В пансионе на бюджетной основе будут учиться дочери военных из отдаленных гарнизонов, девушки из неполных и многодетных семей, дети погибших военнослужащих и участников боевых действий, получивших государственные награды.

Всего комплекс рассчитан на 560 учащихся. Его планируют открыть к 1 сентября 2019 года. Минобороны собирается вложить в пансион от 1,5 млрд до 2 млрд рублей.

В настоящее время спорткомплекс, расположенный на территории острова, готов на 83%. В него входит спортцентр площадью почти 29 тыс. кв. м, а также яхт-клуб (2,3 тыс. кв. м) и десять коттеджей (примерно 900 кв. м каждый).