Продюсер "Русского ниндзя" взыщет миллионы рублей просрочки через суд

Студия "Красный квадрат" подал в суд, требуя почти 263 млн руб. от «Дейли Хироуз Медиа», которая специализируется на размещении рекламы своих клиентов в телепередачах.

Как пишет РБК, иски связаны с долгосрочной просрочкой оплаты по двум договорам о размещении спонсорской рекламы в шоу "Русский ниндзя". В этой передаче на "Первом" участники проходили экстремальную полосу препятствий, а в финале должны были взойти на "японскую гору".

Стороны пока надеются прийти к мировому соглашению.

«Красный квадрат» — ключевой подрядчик «Первого канала». Она производит шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Лучше всех», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером» и др. Владеет студией бизнесмен Аркадий Ротенберг.