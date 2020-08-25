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Названа богатейшая семья России

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© Фото: pixabay.com

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Семья Ротенбергов заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей по версии журнала Forbes.

На первое место рейтинга богатейших семей РФ впервые за шесть лет вышли Ротенберги. Они владеют компанией "Мостотрест", пишет Forbes. Ранее топ возглавляли Гуцериевы.

В настоящее время Ротенберги владеют различными активами на 5,45 млрд долларов (+270 млн). Как отмечает издание, семья продала "Стройгазмонтаж" "Газпру" за 75 млрд рублей.

Далее в рейтинге следуют владельцы "Фосагро" семья Гурьевых - 5,1 млрд долларов. На третьем месте Гуцериевы - 3,2 млрд долларов (-2,45 млрд). Такое "таяние" активов экс-лидеров рейтинга может быть связано с кризисом, который начался из-за коронавируса.

РБК уточняет, что 68-летний Аркадий Ротенберг имеет крупнейший актив в семье: 2,9 млрд долларов. Младший брат, 63-летний Борис владеет 1,1 млрд долларов. Сын Аркадия 47-летний Игорь владеет 950 млн долларов. 42-летняя Лилия Ротенберг (дочь Аркадия) - 500 млн долларов.

Журнал указывает, что основной критерий рейтинга богатейших семей — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть в нем долями, а не только средствами.

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