Названа богатейшая семья России

На первое место рейтинга богатейших семей РФ впервые за шесть лет вышли Ротенберги. Они владеют компанией "Мостотрест", пишет Forbes. Ранее топ возглавляли Гуцериевы.

В настоящее время Ротенберги владеют различными активами на 5,45 млрд долларов (+270 млн). Как отмечает издание, семья продала "Стройгазмонтаж" "Газпру" за 75 млрд рублей.

Далее в рейтинге следуют владельцы "Фосагро" семья Гурьевых - 5,1 млрд долларов. На третьем месте Гуцериевы - 3,2 млрд долларов (-2,45 млрд). Такое "таяние" активов экс-лидеров рейтинга может быть связано с кризисом, который начался из-за коронавируса.

РБК уточняет, что 68-летний Аркадий Ротенберг имеет крупнейший актив в семье: 2,9 млрд долларов. Младший брат, 63-летний Борис владеет 1,1 млрд долларов. Сын Аркадия 47-летний Игорь владеет 950 млн долларов. 42-летняя Лилия Ротенберг (дочь Аркадия) - 500 млн долларов.

Журнал указывает, что основной критерий рейтинга богатейших семей — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть в нем долями, а не только средствами.