  • 14 Февраль 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 63.0918  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 68.8725  
Нефть($) 13.02.2020 56.58 +0.82
Нефть(p) 13.02.2020 3509.74 +65.58

Картина дня: переход Кокорина в «Сочи» и авария с микроавтобусом под Псковом

Автор:


© Фото: fc-zenit.ru

Темы дня

Когда футболист уйдёт из «Зенита» и сколько человек погибло в ДТП.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала новость о переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи». Об этом сообщил владелец южного клуба Борис Ротенберг. Футболист находится на тренировочных сборах в Турции, где якобы провёл переговоры о смене клуба до конца сезона.

28-летний Кокорин в сентябре вышел на свободу по УДО. В конце января появились новости о его возможном переходе из «Зенита-2» в основной состав «Сочи», но жена футболиста отрицала слухи. 13 февраля комментатор Нобель Арустамян сообщил в своём канале Telegram, что переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. По его словам, Александр Кокорин уже на днях присоединится ФК «Сочи».

Второй темой, согласно «Монитору», стала смерть восьми украинцев в ДТП. Ночью на трассе под Псковом лоб в лоб столкнулись пасажирский микроавтобус Mercedes и грузовик Volvo. Транспорт двигался из Петербурга в Беларусь и вёз трудовых мигрантов. По предварительной информации, водитель начал обгон, не рассчитал дистанцию, и столкнулся с фурой. Водитель фуры из Беларуси и единственный выживший пассажир микроавтобуса, гражданин Украины, госпитализированы.

Третьей темой дня стало падение пассажира метро на пути. Первыми об этом написали «Невские новости» (16:20), topspb.tv (16:20) и «Мой район» (16:20). В 16:17 было прекращено движение на «красной» ветке петербургского метрополитена, на участке между «Проспектом Ветеранов» и «Площадью Ленина». Позднее пресс-служба сообщила, что пассажир жив, без уточнения обстоятельств. Движение поездов восстановили уже в 16:21.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», «Пятый канал» и topspbtv.ru.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Богатые и знаменитые: шесть зданий на набережной реки Мойки, которые должен увидеть каждый

    Готовый маршрут небольшой прогулки вдоль реки, где с основания Петербурга селились самые влиятельные люди города и страны.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.02.20
    Климат. Точка «невозврата» пройдена
    05.02.20
    Какие инструменты нужны для ремонта холодильников?
    04.02.20
    Допуски СРО, лицензии МЧС и прочие разрешения – предложения для Санкт-Петербурга
    03.02.20
    Что такое процедура термаж?
    28.01.20
    Как правильно лечить ИППП
    28.01.20
    Kлиника гинекологии в СПб
    24.01.20
    Трансфер Такуми Минамино: как это повлияет на прогнозы от БК 1xBet?
    23.01.20
    Медицинский туризм из Санкт-Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram