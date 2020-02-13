Картина дня: переход Кокорина в «Сочи» и авария с микроавтобусом под Псковом

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала новость о переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи». Об этом сообщил владелец южного клуба Борис Ротенберг. Футболист находится на тренировочных сборах в Турции, где якобы провёл переговоры о смене клуба до конца сезона.

28-летний Кокорин в сентябре вышел на свободу по УДО. В конце января появились новости о его возможном переходе из «Зенита-2» в основной состав «Сочи», но жена футболиста отрицала слухи. 13 февраля комментатор Нобель Арустамян сообщил в своём канале Telegram, что переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. По его словам, Александр Кокорин уже на днях присоединится ФК «Сочи».

Второй темой, согласно «Монитору», стала смерть восьми украинцев в ДТП. Ночью на трассе под Псковом лоб в лоб столкнулись пасажирский микроавтобус Mercedes и грузовик Volvo. Транспорт двигался из Петербурга в Беларусь и вёз трудовых мигрантов. По предварительной информации, водитель начал обгон, не рассчитал дистанцию, и столкнулся с фурой. Водитель фуры из Беларуси и единственный выживший пассажир микроавтобуса, гражданин Украины, госпитализированы.

Третьей темой дня стало падение пассажира метро на пути. Первыми об этом написали «Невские новости» (16:20), topspb.tv (16:20) и «Мой район» (16:20). В 16:17 было прекращено движение на «красной» ветке петербургского метрополитена, на участке между «Проспектом Ветеранов» и «Площадью Ленина». Позднее пресс-служба сообщила, что пассажир жив, без уточнения обстоятельств. Движение поездов восстановили уже в 16:21.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», «Пятый канал» и topspbtv.ru.