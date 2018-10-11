«Ты не знаешь его»: петербургские журналисты сняли клип про Полтавченко

Петербургские журналисты записали клип, приуроченный к увольнению Георгия Полтавченко с поста губернатора Северной столицы. Песня «Ты не знаешь его» сделана по мотивам композиции «Ты узнаешь его» группы «Корни».

Композиция сотрудников городских СМИ посвящена работе Полтавченко в должности градоначальника. Журналисты отметили, что экс-губернатор не был публичным, поэтому жители Петербурга мало про него знают.

Помимо этого, в тексте затрагиваются темы строительства станций метро на юге города, которые должны открыть до конца 2018 года, а также передачи Исаакиевского собора РПЦ.

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Авторы песни подчеркнули, что горожане запомнят Полтавченко по усам и по глазам.

В создании композиции и видео участвовали сотрудники изданий «Коммерсант», «Росбалт», «Фонтанка», АБН, Regnum и «Мой район». Корреспонденты постоянно работают в Законодательном собрании города.

Президент РФ Владимир Путин уволил Полтавченко в среду, 3 октября, и предложил ему стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио главы города стал полномочный представитель главы России в Северо-Западном федеральном округе Беглов.

Видео: YouTube / Ансамбль «Мариинский»