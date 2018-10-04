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Путин предложил Беглову отработать год губернатором Петербурга и самому определиться с участием в выборах

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© Фото: kremlin.ru

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Выборы на пост губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи своему представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову на новом посту в качестве врио губернатора Северной столицы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу вас уделить особое внимание ключевой территории не только на Северо-Западе, но и во всей России. Уделить особое внимание Петербургу, и назначить вас исполняющим обязанности губернатора Петербурга – до сентября следующего года. А к сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет эта работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе, – заявил Путин.

Беглов поблагодарил президента за оказанное ему доверие и пообещал его оправдать, как и оправдать доверие петербуржцев. Он несколько раз подчеркнул, что Петербург – это его родной город.

«Петербург для меня родной, здесь начинал с монтажника-высотника и прошел по всем ступеням строительной отрасли, потом Ленгорисполком, и потом вы доверили исполнять обязанности губернатора. Думаю, что тогда, в 2003-м году, оправдал ваше доверие. Хотел бы еще самому себе дать наказ, чтобы не только ваше доверие оправдать, но и, конечно, доверие петербуржцев. Для меня это важно, потому что это мой дом, моих родных и близких, здесь растут мои дети, здесь мои друзья», – сказал Беглов. 

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Ранее президент подписал указ об отставке с поста губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и предложил ему перейти на работу в ОСК на пост председателя совета директоров.

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