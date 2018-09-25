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«Аэрофлот» внес первых пассажиров в реестр авиадебоширов

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Три человека не смогут пользоваться услугами авиакомпании на протяжении года.

Авиакомпания «Аэрофлот» начала вести «черный список» пассажиров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу организации Виталия Савельева.

По его словам, в список попали три человека. Два пассажира устроили дебош на рейсе Москва – Алма-Ата, их не будут пускать в самолеты на протяжении года.

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«И третий пассажир – это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело [по статье о хулиганстве]. Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж», – сказал Савельев.

Закон о списках авиадебоширов вступил в силу в июне 2018 года. Он касается пассажиров, которые были оштрафованы или получили административный арест за невыполнение распоряжений командира самолета, или были привлечены к ответственности за хулиганство на борту.

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