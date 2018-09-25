«Аэрофлот» внес первых пассажиров в реестр авиадебоширов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала вести «черный список» пассажиров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу организации Виталия Савельева.



По его словам, в список попали три человека. Два пассажира устроили дебош на рейсе Москва – Алма-Ата, их не будут пускать в самолеты на протяжении года.

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«И третий пассажир – это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело [по статье о хулиганстве]. Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж», – сказал Савельев.

Закон о списках авиадебоширов вступил в силу в июне 2018 года. Он касается пассажиров, которые были оштрафованы или получили административный арест за невыполнение распоряжений командира самолета, или были привлечены к ответственности за хулиганство на борту.