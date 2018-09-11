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Госдума поддержала повышение штрафов для авиадебоширов в 50 раз

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© Фото: pixabay.com

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Размер наказания также увеличится и для других нарушений.

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект, который повышает штрафы за нарушения на транспорте. Об этом сообщается на сайте парламента.

За мелкое хулиганство будут штрафовать на 30-50 тыс. рублей или арестовывать на 15 суток. Сейчас за это платят от 500 до 1000 рублей.

Невыполнение требований командира самолета, в том числе курение на бору или отказ пристегнуть ремни безопасности, будут наказывать в размере 20-40 тыс. рублей или арестом на 15 суток.

Штраф за нарушение правил видеосъемки или пользования средствами радиосвязи на борту самолета увеличат со 100 до 1000 рублей.

Ранее в Министерстве транспорта обсудили возможность создания «черных списков» пассажиров в поездах и теплоходах. Инциативу поддержали в РЖД.

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