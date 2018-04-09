В Минтрансе предложили серьезно увеличить штрафы за задержку авиарейса

В Минтрансе предложили повысить штрафы за задержку авиарейса почти в 14 раз – до 339 рублей за каждый час просрочки, сообщают «Известия». Разработка соответствующего законопроекта находится в завершающей стадии.

На данный момент санкции за задержку рейса по вине авиакомпании незначительны – 25 рублей за час. При этом общая сумма штрафа не может превышать 50% стоимости билета. В итоге некоторые авиакомпании уделяют куда большее внимание максимальной загрузке лайнера, нежели своевременному вылету.

Штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

— Не секрет, что именно туристические чартеры часто задерживаются по вине авиакомпаний. Считаю, что норма, направленная на рост штрафных санкций, будет работать. Сейчас их размер явно недостаточен. Но в этом вопросе обязательно нужно найти компромиссное решение. Слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты. На мой взгляд, штраф в 100 рублей уже будет ощутимым наказанием, – цитирует издание председателя Экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике, сенатора Игоря Фомина.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказаний для авиадебоширов. Согласно документу, в статью КоАП о мелком хулиганстве будет внесена дополнительная часть, устанавливающая повышенные меры административной ответственности. Штрафы для возмутителей порядка на воздушных суднах могут взлететь с 2-5 до 30-50 тыс. рублей. Кроме того, штраф может быть заменен администратиным арестом на срок от 5 до 15 суток.

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