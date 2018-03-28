В Госдуме могут ужесточить наказания для авиадебоширов

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказаний для авиадебоширов. Согласно документу, в статью КоАП о мелком хулиганстве будет внесена дополнительная часть, устанавливающая повышенные меры административной ответственности.

Штрафы для возмутителей порядка на воздушных суднах могут взлететь с 2-5 до 30-50 тыс. рублей. Кроме того, штраф может быть заменен администратиным арестом на срок от 5 до 15 суток.

«Наивно полагать, что человек в алкогольном опьянении или в крайней степени агрессии будет задумываться о том, что ему не хватит денег на выплату штрафа», – цитирует TourDom учредителя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, подвергшего инициативу критике.

В случае, если авиадебошир допустит более серьезые нарушения, то в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». По словам наблюдетелей, эта мера куда выгоднее авиакомпаниям, так как в этом случае перевозчик может получить с нарушителя деньги за материальный ущерб.

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В июне 2018 года в России должен вступить в силу закон «черных списках» авиадебоширов, в соответствии с которым перевозчики получат право отказывать в обслуживании пассажирам, нарушившим порядок, в течение одного года.

Авиакомпания будет обязана пустить на борт «провинившегося» только в нескольких случаях: если он возвращается в Россию из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из Россию в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.

Отказать в продаже билета также будет нельзя, если хулиган направляется к месту лечения и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника.

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