Госдума во втором чтении одобрила "черные списки" авиадебоширов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям составлять "черные списки" дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке. В Воздушный кодекс РФ хотят ввести новую статью о возможности отказывать в продаже билетов пассажиру, внесенному в такой список. Об этом сообщает "Интерфакс".

Перевозчик, в соответствии с поправками, должен включить дебошира в "черный список" в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолета. В этом списке человек будет находиться в течение одного года после вступления в силу постановления о наложении административного наказания.

Авиакомпания будет обязана пустить на борт "черносписочного" пассажира только в нескольких случаях: если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.

Также отказать в продаже билета нельзя будет, если хулиган направляется к месту лечения и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет продан не будет. Кроме того, перевозчик обязан уведомить пассажира о том, что он включен в "черный список".

Авторами законопроекта стали депутаты Ярослав Нилов, Андрей Свинцов, Александр Старовойтов (ЛДПР), Радик Ильясов ("Единая Россия"), Андрей Андреев (КПРФ).