  • 31 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 12:19 62.0240  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 12:19 72.6056  
Нефть($) 31.05.2018 77.30 0.43
Нефть(p) 31.05.2018 4847.85 -10.43

Министерство транспорта хочет ввести «черные списки» пассажиров в поездах и теплоходах

Автор:


© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Темы дня

В ведомстве отметили, что запреты для авиадебоширов дали хороший результат, поэтому ограничения надо распространить на другой транспорт.

Власти России хотят разрешить составлять «черные списки» пассажиров на всех видах транспорта. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы Минтранса Николая Захряпина.

По словам чиновника, ограничительные меры для дебоширов, которые ввели на самолетах в 2017 году, «безусловно, дают желаемый результат». «Это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении», – добавил Захряпин.

Замглавы Минтранса отметил, что в будущем ограничения будут распространяться на другие виды транспорта «на основе правоприменительной практики и наработанного опыта».

Ранее инициативу поддержало руководство РЖД. Гендиректор компании Олег Белозеров заявил, что специалисты уже работают над проектом. Его заместитель Шевкет Шайдуллин отметил, что РЖД важно иметь список пассажиров, «в принципе создающих угрозу окружающим».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram