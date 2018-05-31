Министерство транспорта хочет ввести «черные списки» пассажиров в поездах и теплоходах

Власти России хотят разрешить составлять «черные списки» пассажиров на всех видах транспорта. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы Минтранса Николая Захряпина.

По словам чиновника, ограничительные меры для дебоширов, которые ввели на самолетах в 2017 году, «безусловно, дают желаемый результат». «Это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении», – добавил Захряпин.

Замглавы Минтранса отметил, что в будущем ограничения будут распространяться на другие виды транспорта «на основе правоприменительной практики и наработанного опыта».

Ранее инициативу поддержало руководство РЖД. Гендиректор компании Олег Белозеров заявил, что специалисты уже работают над проектом. Его заместитель Шевкет Шайдуллин отметил, что РЖД важно иметь список пассажиров, «в принципе создающих угрозу окружающим».