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В Петербурге вместо сливочного масла продают вредный заменитель

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© Фото: pixabay.com

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Сливочное масло, продаваемое в некоторых магазинах Петербурга, оказалось спредом, в котором обнаружились вредные трансизомеры.

В петербургских магазинах оказалось не слишком много настоящего сливочного масла. Об этом рассказали специалисты организации потребителей «Общественный контроль» по результатам исследования ассортимента.

В ходе тестов в целом ряде продуктов выявили так называемые трансизомеры. Это побочный эффект процесса гидрогенизации растительных масел, когда их переводят из жидкого состояния в твердое. Трансизомеры не усваиваются нашим организмом, поэтому вред от них очевиден. Допустимое количество этих веществ (2%), впрочем, превышено не было.

О содержании пальмового масла честно рассказали только две фирмы - ОАО «Жировой комбинат» из Екатеринбурга и ООО «7 утра» из Воронежа.

К нарушителям специалисты приписали тот же екатеринбургский комбинат и ООО «Производственный комбинат «Ильинское 95» (Московская обл.) - они выпустили неоднородные продукты.

В «черном списке» также расположились маргарин «Дмитровский» и спред «Крестьянское» (производитель ООО «Альконд»). Масло сливочное «Масленица» от ООО «Курский молочный завод» и вовсе назвали фальсификатом без молочного жира. В трех последних случаях специалисты заметили "пустой вкус".

Формально всем протоколам и стандартам соответствовали лишь несколько продуктов. Это спреды растительно-жировые ТМ «Крестьянский сливочник» и ТМ «Кремлевское» (АО «Нижегородский масложировой комбинат»), спред растительно-жировой от ООО «Производственный комбинат «Ильинское 95» (Московская обл.), маргарин для выпечки «Пышка» ТМ «UPFIELD» (компания «Апфилд», Республика Польша) и продукт для диетического питания «Деревенские мотивы» (ООО «7 утра», г. Воронеж).

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