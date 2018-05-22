РЖД хочет создать «черные списки» пассажиров

РЖД намерено ввести «черные списки» пассажиров, которым затем будут отказывать в перевозке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора компании Олега Белозерова.

По его словам, пассажиры будут попадать в «черные списки» на один год, после чего с них будут сниматься ограничения. Предложения по запрету уже подготовлены, но они требуют доработки.

«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», – добавил Белозеров.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал законы, которые позволяют авиакомпаниям составлять «черные списки» дебоширов. Ранее он рассказал, что аналогичные возможности могут появиться и у железнодорожников.

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