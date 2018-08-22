Шарапову признали одной из богатейших спортсменок мира

Мария Шарапова вошла в список пяти самых высокооплачиваемых спортсменок мира, составленный журналом Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Теннисистка заняла пятую строчку рейтинга. За последние 12 месяцев она заработала 10,5 млн долларов. Из этой суммы 1 млн пришелся на призовые от участия в турнирах, остальные деньги Шарапова заработала с помощью рекламных сделок и своей кондитерской компании Suragpova

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Список возглавила теннисистка Серена Уильямс (18,1 млн долларов). В топ-5 также попали другие представительницы этого вида спорта – Каролин Возняцки, Слоун Стивенс и Гарбинье Мугуруса.

В начале лета Шарапова уступила Мугурусе в четвертьфинале «Роллан Гаррос». Россиянка проиграла с разгромным счетом 2:6, 1:6.