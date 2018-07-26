Овечкина признали самой богатой знаменитостью из России

Хоккеист Александр Овечкин возглавил список самых богатых российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Рейтинг составлялся с учетов доходов звезд, числа упоминаний в СМИ и популярности поисковых запросов.

За год звезда НХЛ заработал 14,5 млн долларов. В начале июня нападающий вместе с «Вашингтон Кэпиталс» впервые завоевал Кубок Стэнли.

Второе место рейтинга занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заработавший 13,9 млн долларов. На третьей строчке оказался Филипп Киркоров (8,9 млн долларов).

Григорий Лепс, попавший на четвертое место, уступил по доходу Ивану Урганту (8,2 млн против 8,5 млн долларов), но обошел по числу поисковых запросов.

В топ-10 также попали Ольга Бузова, Дима Билан, хоккеист Евгений Малкин, Стас Михайлов и Ксения Собчак.

Ранее Forbes составил список самых высоокооплачиваемых знаменитостей в мире. Лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейвезер.