Шарапова проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 2:6, 1:6. Игра продолжалась 72 минуты. Шарапова показала слабую игру на приеме и подаче, совершив шесть невынужденных ошибок.

Соперницей Мугурусы в полуфинале станет первая ракетка мира Симона Халеп. Шарапова же, несмотря на вылет из турнира, может записать его в актив. Успешное выступление на Открытом чемпионате Франции позволят ей подняться на 23 место в рейтинге WTA.

Ранее с 1/8 финала «Ролан Гаррос» снялась вечная соперница Шараповой Серена Уильямс. Американская теннисистка сообщила, что не может играть из-за травмы руки.