  • 7 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 23:19 61.9025  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 23:19 72.8568  
Нефть($) 06.06.2018 75.83 +1.24
Нефть(p) 06.06.2018 4755.66 +41.48

Шарапова проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Автор:


© Фото: Instagram / @mariasharapova

Темы дня

Российская спортсменка уступила испанке с разгромным счетом 2:6, 1:6

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 2:6, 1:6. Игра продолжалась 72 минуты. Шарапова показала слабую игру на приеме и подаче, совершив шесть невынужденных ошибок.

Соперницей Мугурусы в полуфинале станет первая ракетка мира Симона Халеп. Шарапова же, несмотря на вылет из турнира, может записать его в актив. Успешное выступление на Открытом чемпионате Франции позволят ей подняться на 23 место в рейтинге WTA.

Ранее с 1/8 финала «Ролан Гаррос» снялась вечная соперница Шараповой Серена Уильямс. Американская теннисистка сообщила, что не может играть из-за травмы руки.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram